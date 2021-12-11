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TIMETURK / SPOR / Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.lig'de Hendespor kendi sahasında İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2021-12-11 10:47:18
Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.lig'de Hendespor kendi sahasında İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Hendekspor - Arnavutköyspor maçı bugün 13:00 başlayacak.

Hendekspor - Arnavutköyspor maçını hangi kanal yayınlayacak?

Hendekspor - Arnavutköyspor maçını Sakarya yerel kanallarından TV 264'ün canlı olarak yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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