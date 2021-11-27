DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdullah Gül’e cumhurbaşkanlığı teklifi mi götürecek? Karamollaoğlu’ndan iddialara yanıt
2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları zaman açıklanır?
Karamollaoğlu net konuştu: Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
Londra’da emeklilerden protesto
Konya'da aşı skandalı! Fazla dozda Biontech aşısı yapılınca hastanelik oldu
2022 MTV zammı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022'de ne kadar olacak? MTV vergisi kaç lira olacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV, harç ve cezalara zam!
Mehmet Barlas: Bahçeli, dolarla tuzak kuranların canlarına okudu
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!
Uşakspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralar
Buldan: Meselelerin çözümünde diyalog ve müzakere dışında hiçbir alternatif yok
Saniyede 45 araç üretmeyi hedefliyordu: Tesla, Avrupa Birliği’nden fon alma hakkını kaybetti
Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
Hafta sonu İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 27 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları

TIMETURK / SPOR / Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK karşı karşıya geliyor.

47 Dakika Önce
2021-11-27 09:19:51
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Gurp'ta 25.hafta maçında Çorum FK, Hekimoğlu Trabzon'a konuk oluyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı ne zaman?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK 27 Kasım Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçının hakemi kim?
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçında Reha Alıcı düdük çalacak.

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı hangi kanalda?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı Hekimoğlu Trabzon kulübünün YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş