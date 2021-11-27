Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK karşı karşıya geliyor.
2021-11-27 09:19:51
TFF 2.Lig Kırmızı Gurp'ta 25.hafta maçında Çorum FK, Hekimoğlu Trabzon'a konuk oluyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı ne zaman?
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK 27 Kasım Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçının hakemi kim?
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçında Reha Alıcı düdük çalacak.
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı hangi kanalda?
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı Hekimoğlu Trabzon kulübünün YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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