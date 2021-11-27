Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK karşı karşıya geliyor.

TFF 2.Lig Kırmızı Gurp'ta 25.hafta maçında Çorum FK, Hekimoğlu Trabzon'a konuk oluyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı ne zaman?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK 27 Kasım Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçının hakemi kim?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçında Reha Alıcı düdük çalacak.

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı hangi kanalda?

Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı Hekimoğlu Trabzon kulübünün YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.