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Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-09-21 13:58:06
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Atakaş Hatayspor Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini duyurdu.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

Volkan Demirel, geçen sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini üstlenmişti. .

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