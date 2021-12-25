Hatayspor sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşısının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Süleymanov'un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Diarra topa kafa ile vurdu. Top, kaleci Munir'de kaldı.

19. dakikada Hamidou Traore'nin defansın arkasına attığı pasta Diabate, ceza sahası içerisinde kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Munir'den döndü, daha sonra Atakaş Hatayspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Atakaş Hatayspor atağında defansın arkasına sarkan Kaabi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun Okan Kocuk'un üzerinden aşırttığı top az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada GZT Giresunspor defansının kaptırdığı topta Kaabi, ceza sahası çizgisinin hemen dışında Sadık Baş'a pas verdi. Sadık Baş'ın ceza sasına girmeden sol çaprazdan yaptığı sert şutta, Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

45+3. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında altı pas içerisinde boş pozisyonda Süleymanov topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılamanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

71. dakikada Ribeiro rakip ceza sahasına kadar getirdiği topu El Kaabi'ye aktardı. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak faklı şekilde yandan auta gitti.

73. dakikada Süleymanov, sol kanattan getirdiği topu yerden ceza sahası içerisinde bulunan Doukara'ya çıkardı. Doukara'nın gelişine yaptığı vuruşta top, kaleci Munir'de kaldı.

81. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Onur Ergün'ün ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Diouf, kafayla topu El Kaabi'ye aktardı. Bu oyuncu, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90. dakikada Emre Taşdemir'in pasında Champness, ceza sahası içerisinde Doukara'yı topla buluşturdu. Kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Doukara'nın vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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