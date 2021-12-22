Hatayspor - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Hatayspor'a misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele nasıl izlenir?
2021-12-22 12:28:09
Süper Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Hatayspor'a misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele nasıl izlenir?
Hatayspor - Konyaspor maçı bugün saat 17:00'da başlarken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Hatayspor - Konyaspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?
Hatayspor - Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 platformundan naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)