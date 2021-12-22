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TIMETURK / SPOR / Hatayspor - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Hatayspor - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Hatayspor'a misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele nasıl izlenir?

1 Saat Önce
2021-12-22 12:28:09
Hatayspor - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Hatayspor'a misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele nasıl izlenir?

Hatayspor - Konyaspor maçı bugün saat 17:00'da başlarken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Hatayspor - Konyaspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?

Hatayspor - Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 platformundan naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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