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TIMETURK / SPOR / Hatayspor, Kahraba transferini bitirdi! İşte detaylar

Hatayspor, Kahraba transferini bitirdi! İşte detaylar

Süper Lig'de fırtınalar estiren Hatayspor, Al Ahly'den Mahmoud Kahraba ile anlaşma sağladı.

2 Saat Önce
2022-01-04 00:33:34
Hatayspor, Kahraba transferini bitirdi! İşte detaylar

Süper Lig'de fırtınalar estiren Hatayspor, Al Ahly'den Mahmoud Kahraba'yı kadrosuna kattı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Hatayspor'un Mahmoud Kahraba için Al Alhy ile 500 bin dolar karşılığında satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi.

Kahraba'nın gelecek hafta Hatay'da olması bekleniyor.

KAYNAK: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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