Hatayspor - Göztepe maçı canlı! CANLI

Süper Lig'in 25.haftasında Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Süper Lig'in 25.haftasında Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? Hatayspor - Göztepe maçı hangi gün ve saatte? Hatayspor - Göztepe maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Hatayspor - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Hatayspor - Göztepe maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .