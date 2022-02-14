Hatayspor - Göztepe maçı canlı! CANLI
Süper Lig'in 25.haftasında Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-14 19:08:53
Süper Lig'in 25.haftasında Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Hatayspor - Göztepe maçı hangi gün ve saatte?
Hatayspor - Göztepe maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Hatayspor - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Hatayspor - Göztepe maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .
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