Hatayspor - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Fenerbahçe Süper Lig'in 7.haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Son olarak Giresunspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Hatayspor maçında 3 puan arıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?
2021-09-26 13:50:23
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabaka, 26 Eylül Pazar günü oynanacak.
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Sackey, Riberio, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia (Berisha)
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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