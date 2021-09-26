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Hatayspor - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Hatayspor - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Hatayspor - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Fenerbahçe Süper Lig'in 7.haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Son olarak Giresunspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Hatayspor maçında 3 puan arıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-09-26 13:50:23
Hatayspor - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabaka, 26 Eylül Pazar günü oynanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Sackey, Riberio, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia (Berisha)

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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