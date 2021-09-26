Hatayspor - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Fenerbahçe Süper Lig'in 7.haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Son olarak Giresunspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Hatayspor maçında 3 puan arıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?