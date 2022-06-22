Hatayspor'dan 2 yeni transfer

Atakaş Hatayspor, Cengiz Demir ile 3+1, Musa Çağıran ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1, Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." ifadeleri kullanıldı. AA .