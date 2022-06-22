Hatayspor'dan 2 yeni transfer
Atakaş Hatayspor, Cengiz Demir ile 3+1, Musa Çağıran ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
2022-06-22 15:59:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1, Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." ifadeleri kullanıldı. AA
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