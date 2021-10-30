Hatayspor - Beşiktaş maçını donmadan, HD olarak kesintisiz izle! Canlı izle

Süper Lig'de nefesleri kesecek bir maça sahne oluyor. Hatayspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Birçok taraftar bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Süper Lig'in 11.haftasında Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEHMET TOPAL VE HUTCHINSON DÖNDÜ DE SOUZA İLE PJANIC SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, karşılaşmada görev alabilecek. Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilen Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Georges-Kevin N'Koudou da Atakaş Hatayspor karşısında görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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