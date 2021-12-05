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Hatayspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Hatayspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Hatayspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Pazar günü maçlarıyla devam ediyor. 15.haftanın önemli müsabakalarından biri olan Hatayspor - Başakşehir maçıyla devam ediyor.

2 Saat Önce
2021-12-05 15:15:39
Hatayspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Pazar günü maçlarıyla devam ediyor. 15.haftanın önemli müsabakalarından biri olan Hatayspor - Başakşehir maçıyla devam ediyor.

Bu zorlu mücadele bugün saat 16:00'da başalayacak Hatayspor - Başakşehir maçında Erkan Özdamar düdük çalacak.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı izleyebilmek için yayıncı kuruluşa abone olmanız gerekemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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