Hatayspor-Antalyaspor
Süper Lig'in 13.hafta mücadelesinde Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve puanını 26'ya çıkararak lider Trabzonspor'la arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e indirdi.
2021-11-20 15:23:08
Süper Lig'de Hatayspor fırtınası esmeye devam ediyor. Bordo-Beyazlı ekip sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup edip puanını 26'ya çıkardı ve Trabzonspor'la farkı -maç fazlasıyla- 4'e indirdi.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa, Lobzhanidze, Adama Traore, El Kaabi, Mame Diouf
Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Poli, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Güray Vural, Mukairu
HATAYSPOR 3-1 ANTALYASPOR
Goller: Dk.45+1 El Kaabi, Dk.45+2 Mukairu, Dk.69 Ribeiro, Dk.85 Mame Diouf (pen.)
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.
13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.
27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
45+3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Hatayspor, 84. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Bu sonuçla Hatay 26 puanla 2. sırada yer aldı. Antalyaspor 15 puanla 14. sırada bulunuyor.
Kaynak: aksam.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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