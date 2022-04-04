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Hatayspor - Adana Demirspor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 31.haftasında Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Hatayspor - Adana Demirspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

35 Dakika Önce
2022-04-04 19:19:03
Hatayspor - Adana Demirspor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 31.haftasında Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Hatayspor - Adana Demirspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

Hatayspor - Adana Demirspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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