Hatayspor'a sürpriz sol kanat: Mahmoud Kahraba
Transfer çalışmalarını hızlandıran Hatayspor, Al Ahly forması giyen Kahraba için harekete geçti.
2021-12-31 10:23:17
Transfer çalışmalarını hızlandıran Hatayspor'da sürpriz bir hamle geldi.
KAHRABA HAMLESİ
Hatayspor, Al Ahyl forması giyensol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba için harekete geçti. Hatayspor'un Mısırlı oyuncu için Ah Ahly kulübüne 1 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
KAYNAK: TİMETÜRK
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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