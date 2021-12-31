Hatayspor'a sürpriz sol kanat: Mahmoud Kahraba

Transfer çalışmalarını hızlandıran Hatayspor, Al Ahly forması giyen Kahraba için harekete geçti.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Hatayspor'da sürpriz bir hamle geldi.

KAHRABA HAMLESİ

Hatayspor, Al Ahyl forması giyensol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba için harekete geçti. Hatayspor'un Mısırlı oyuncu için Ah Ahly kulübüne 1 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

KAYNAK: TİMETÜRK

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