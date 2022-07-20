Haris Seferovic Galatasaray'da

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 500 bin avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödenecektir."

"Ailemle birlikte burada olduğum için çok mutluyum"

30 yaşındaki İsviçreli santrfor, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirten Seferovic, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamakta çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Atatürk Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarların kendisi için düzenlediği karşılaşma töreniyle ilgili de konuşan Haris Seferovic, "Çok çılgınca bir geceydi. Daha önce Türkiye'de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen harika bir atmosfer vardı. Stadın tamamen dolu olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Galatasaray'ın nasıl büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu herkes biliyor. Tabii ki şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmeye ilişkin ise, "Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesi İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi. Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Haris Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. İsviçre Milli Takımı'nda da görev yapan Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.

Haris Seferovic, Eintracht Frankfurt'ta forma giydiği dönemde, Almanya'da bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk kökenli Alman vatandaşı Tuğçe Albayrak'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Seferovic, 2014'te Borussia Dortmund maçında fileleri havalandırdıktan sonra üzerinde "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı tişörtü göstererek golü Tuğçe Albayrak'a adamıştı. AA .