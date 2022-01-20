Hapis cezası alan Robinho kimdir?

Dünya futbolunun yıldız isimleri arasında yer alan Sivasspor ve Başakşehir'in eski futbolcusu Robinho, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı yıldız oyuncunun itirazı, temyiz mahkemesi tarafından reddedildi ve resmen onandı.

Dünya futbolunun yetiştirdiği ender yeteneklerden biri olan Robinho, bir dönem Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydi. 2013 yılında Milano şehrindeki gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve yanındaki 5 kişi 2017 yılında suçlu bulunmuştu. Yıldız futbolcu 9 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Dava ilk olarak 2017 yılında görülmüş ve Robinho suçlamaları reddetmişti.

İtalyan adalet sisteminde 4 seviyede temyiz hakkı bulunuyor. Daha önceki başvuruları da kabul görmeyen Brezilyalı futbolcunun 4. ve son temyiz başvurusu da reddedilerek 9 yıllık hapis cezası onanmış oldu.

Aralık ayında cezası onaylanan Brezilyalı futbolcu, suçlamaları reddederek karara itiraz etti. Robinho'nun kadını ‘vahşice küçümsediği ve aşağıladığı' ayrıca ‘başından beri yetkililere yanlış bilgi verip soruşturmayı yanlış yönlendirdiği' ifade edildi. Brezilya basınında yer alan haberde, Robinho'nun İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesi olan Yüksek Mahkeme'ye nihai temyiz başvurusunda bulunmak için 45 günü olduğu belirtildi.

En son 2020 yılında ülkesi Brezilya'da Santos ile anlaşan futbolcunun sözleşmesi kısa süre içerisinde tecavüz suçlamaları nedeniyle feshedilmişti. Robinho şu anda herhangi bir takımda forma giymiyor.