DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
NYT: Ukrayna'ya 6 günde 17 binden fazla tanksavar silahı sokuldu
‘Rus ruhu’ ve Avrasya İmparatorluğu Projesi
TFF yayın ihalesi paketleri | Hangi pakette kaç maç var?
Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?
İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı
Makarna sektöründen buğday açıklaması
Ege'deki hazır giyim firmaları 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin çalışmaları sürdürecek
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor
Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK yurt dışında da kullanılacak
İngiltere borsası çakıldı

TIMETURK / SPOR / Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesi açıklaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Digitürk ile anlaşma imzalayacağı düşünülen TFF bir açıklama yayınladı. Peki ama maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...

35 Dakika Önce
2022-03-07 22:42:23
Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesi açıklaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Digitürk ile anlaşma imzalayacağı düşünülen TFF bir açıklama yayınladı. Peki ama maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF yayın ihalesi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili; "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

süper lig açıklaması

Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

TFF'nin yayımladığı kılavuz doğrultusunda; belirlenen paketlere göre Süper Lig maçları Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçti. Dolayısıyla paket içeriğinde yer alan maçların TRT kanallarında yayınlanması bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş