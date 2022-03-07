Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesi açıklaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Digitürk ile anlaşma imzalayacağı düşünülen TFF bir açıklama yayınladı. Peki ama maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesi açıklaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Digitürk ile anlaşma imzalayacağı düşünülen TFF bir açıklama yayınladı. Peki ama maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF yayın ihalesi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili; "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.



Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

TFF'nin yayımladığı kılavuz doğrultusunda; belirlenen paketlere göre Süper Lig maçları Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçti. Dolayısıyla paket içeriğinde yer alan maçların TRT kanallarında yayınlanması bekleniyor. .