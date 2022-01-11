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Hangi kulüpler PFDK'ya sevk edildi? Disiplin kuruluna hangi takımlar sevk edildi?
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TIMETURK / SPOR / Hangi kulüpler PFDK'ya sevk edildi? Disiplin kuruluna hangi takımlar sevk edildi?

Hangi kulüpler PFDK'ya sevk edildi? Disiplin kuruluna hangi takımlar sevk edildi?

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi? Disiplin kurulunu hangi takımlar sevk edildi?

3 Saat Önce
2022-01-11 23:55:30
Hangi kulüpler PFDK'ya sevk edildi? Disiplin kuruluna hangi takımlar sevk edildi?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçtaki hareketi, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş de takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Disiplin kuruluna gönderilen takımlar

Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekipleri Bursaspor ve Beypiliç Boluspor da disiplin kuruluna gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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