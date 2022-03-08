Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek?

Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? MHK son dakika kararıyla Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirledi. Peki ama hangi hakemler listeden çıkarıldı, hangi hakemler listeye eklendi? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek? İşte yeni listeye göre Süper Lig hakemleri...