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TIMETURK / SPOR / Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek?

Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek?

Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? MHK son dakika kararıyla Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirledi. Peki ama hangi hakemler listeden çıkarıldı, hangi hakemler listeye eklendi? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek? İşte yeni listeye göre Süper Lig hakemleri...

1 Saat Önce
2022-03-08 16:29:19
Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek?

MHK son dakika kararıyla Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirledi. Peki ama hangi hakemler listeden çıkarıldı, hangi hakemler listeye eklendi? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek? İşte yeni listeye göre Süper Lig hakemleri...

Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı?

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig hakem listesinde değişikliğe gidildi. Görev alan hakem kadrosunda 13 ismi listeden çıkardı. İşte güncel Süper Lig hakemleri;

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

TFF VAR hakemleri

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engi .

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