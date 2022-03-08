Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek?
Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı? MHK son dakika kararıyla Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirledi. Peki ama hangi hakemler listeden çıkarıldı, hangi hakemler listeye eklendi? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek? İşte yeni listeye göre Süper Lig hakemleri...
2022-03-08 16:29:19
MHK son dakika kararıyla Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirledi. Peki ama hangi hakemler listeden çıkarıldı, hangi hakemler listeye eklendi? Süper Lig maçlarını hangi hakemler yönetemeyecek? İşte yeni listeye göre Süper Lig hakemleri...
Hangi hakemler Süper Lig listesinden çıkarıldı?
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig hakem listesinde değişikliğe gidildi. Görev alan hakem kadrosunda 13 ismi listeden çıkardı. İşte güncel Süper Lig hakemleri;
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
TFF VAR hakemleri
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engi .
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