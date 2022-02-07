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TIMETURK / SPOR / Hakemden Salah'a 'şok' teklif

Hakemden Salah'a 'şok' teklif

Afrika Uluslar Kupası finalinde sahalarda az görülecek anlardan biri yaşandı. Final maçında Senegal ile Mısır karşılaşırken, Mısır'ın dünya yıldızı Muhammed Salah'a sinirlenen hakem Victor Gomes, ilginç bir tepki ortaya koydu.

47 Dakika Önce
2022-02-07 10:42:40
Hakemden Salah'a 'şok' teklif

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde dün Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 36. dakikasında daha önce futbol sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı.

Maçın Güney Afrikalı hakemi Victor Gomes karşılaşmanın 36. dakikasında verdiği sarı kart kararını beğenmeyen Muhammed Salah'a 'şok' bir tepki gösterdi.
 
mac

Kartını ve düdüğünü Salah'a uzatan Gomes, dünyaca ünlü oyuncuya yönelik olarak, "İstersen maçı sen yönet" tepkisini verdi. Gomes'in bu hamlesi sonrasında büyük bir şaşkınlık geçiren Salah pozisyonun ardından oyuna devam etti.

Gomes'in Salah'a yönelik hareketi dünya çapında büyük ses getirirken, finalin önüne geçti. Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da düdük çalan Gomes, Afrika'nın en önemli hakemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Senegal Milli Futbol Takımı ise, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

 

 

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