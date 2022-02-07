Hakemden Salah'a 'şok' teklif

Maçın Güney Afrikalı hakemi Victor Gomes karşılaşmanın 36. dakikasında verdiği sarı kart kararını beğenmeyen Muhammed Salah'a 'şok' bir tepki gösterdi.

Kartını ve düdüğünü Salah'a uzatan Gomes, dünyaca ünlü oyuncuya yönelik olarak, "İstersen maçı sen yönet" tepkisini verdi. Gomes'in bu hamlesi sonrasında büyük bir şaşkınlık geçiren Salah pozisyonun ardından oyuna devam etti.

Gomes'in Salah'a yönelik hareketi dünya çapında büyük ses getirirken, finalin önüne geçti. Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da düdük çalan Gomes, Afrika'nın en önemli hakemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Senegal Milli Futbol Takımı ise, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.