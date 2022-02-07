Hakemden Salah'a 'şok' teklif
Afrika Uluslar Kupası finalinde sahalarda az görülecek anlardan biri yaşandı. Final maçında Senegal ile Mısır karşılaşırken, Mısır'ın dünya yıldızı Muhammed Salah'a sinirlenen hakem Victor Gomes, ilginç bir tepki ortaya koydu.
2022-02-07 10:42:40
Kartını ve düdüğünü Salah'a uzatan Gomes, dünyaca ünlü oyuncuya yönelik olarak, "İstersen maçı sen yönet" tepkisini verdi. Gomes'in bu hamlesi sonrasında büyük bir şaşkınlık geçiren Salah pozisyonun ardından oyuna devam etti.
Gomes'in Salah'a yönelik hareketi dünya çapında büyük ses getirirken, finalin önüne geçti. Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da düdük çalan Gomes, Afrika'nın en önemli hakemlerinden biri olarak gösteriliyor.
Senegal Milli Futbol Takımı ise, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.
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