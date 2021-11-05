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TIMETURK / SPOR / Hakem maçı erken bitirdi, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı

Hakem maçı erken bitirdi, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK’nın Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

1 Saat Önce
2021-11-05 22:42:28
Hakem maçı erken bitirdi, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçı bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4'üncü dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5'inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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