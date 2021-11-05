Hakem maçı erken bitirdi, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK’nın Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.