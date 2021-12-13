Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem golü tüm dünyanın dilinde

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta enfes bir gol atarken bir de asist yaptı. Tüm dünyadan futbolseverler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Hakan'ın müthiş performansına övgüler yağdırdı.

İtalya Serie A'da kasım ayının futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu resitale devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta enfes bir gol atarken bir de asist yaptı. Tüm dünyadan futbolseverler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Hakan'ın müthiş performansına övgüler yağdırdı.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yle karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan ev sahibi takımda Hakan Çalhanoğlu, gol ve asistiyle maça damga vurdu.

ATTIĞI GOL TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yeniden sahneye çıktı. Milli futbolcumuz sol kanatta aldığı topla ceza sahası yayına dribbling yaparak önünü boşalttı ve enfes bir şutla Cagliari kalecisi Cragno'yu mağlup etti. Bu gol tribünleri coştururken, Hakan'a sosyal medyada dünyanın her yerinden övgü yağdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'in liderliğe oturmasında büyük rol oynadı. Milli futbolcumuz forma giydiği 15 maçta takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: haberler.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.