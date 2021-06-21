DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AB'den Paşinyan'a tebrik
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Ümit Özdağ yeni partisi için tarih verdi
Miçotakis ile Sisi bir araya geldi: Türkiye de gündemdeydi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 825'e yükseldi
Filistin’den çağrı: 'Utanç listesi'ne İsrail de dahil edilsin
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'daki salgın durumu iyiden ziyade kötü
Lübnan: 'Türk ilaç ve tıbbi malzemeler Lübnan standartlarıyla uyumlu'
Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor
Türkiye'nin Ay'a roket fırlatacağı tarih belli oldu: Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı
Hafter'e bağlı milislerin güneydeki hareketliliği Cezayir-Libya iş birliğini hedef alıyor
Hakan Çalhanoğlu Inter’le anlaştı
The Oba Hotel ile denize sıfır Bodrum masalı
Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs' açıklaması
İşletmeci Mulla Köşker İsviçre’nin Pandemi Tedbirleri Sayesinde İşletmelerin Rahatladığını Söyledi

Hakan Çalhanoğlu Inter’le anlaştı

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 'Inter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım” dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.06.2021 16:58:05
Hakan Çalhanoğlu Inter’le anlaştı

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "Inter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım” dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş