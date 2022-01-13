Hafta sonu hangi maçlar var? 16 Ocak Pazar Süper Lig takvimi | Süper Lig 21. haftada hangi maçlar var?

Hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları cuma günü itibariyle başlatıldı. 16 Ocak Pazar günü yapılacak olan karşılaşmaların saatleri, hangi statta yapılacağı ve hangi takımların karşılaşacağı merak konusu oldu. Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor, Manisa FK, İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Tuzlaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Balıkesirspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği, Adanaspor maçları ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...