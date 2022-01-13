Hafta sonu hangi maçlar var? 16 Ocak Pazar Süper Lig takvimi | Süper Lig 21. haftada hangi maçlar var?
Hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları cuma günü itibariyle başlatıldı. 16 Ocak Pazar günü yapılacak olan karşılaşmaların saatleri, hangi statta yapılacağı ve hangi takımların karşılaşacağı merak konusu oldu. Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor, Manisa FK, İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Tuzlaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Balıkesirspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği, Adanaspor maçları ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...
2022-01-13 14:52:48
Hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları cuma günü itibariyle başlatıldı. 16 Ocak Pazar günü yapılacak olan karşılaşmaların saatleri, hangi statta yapılacağı ve hangi takımların karşılaşacağı merak konusu oldu. Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor, Manisa FK, İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Tuzlaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Balıkesirspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği, Adanaspor maçları ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...
16 Ocak Pazar Süper Lig takvimi
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
Süper Lig 21. haftada hangi maçlar var?
14 Ocak Cuma: 20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi: 13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk), 16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu), 19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp), 13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe), 16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk), 19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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