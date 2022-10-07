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TIMETURK / SPOR / 'Haaland'ı yasaklayın, o bir robot!'

'Haaland'ı yasaklayın, o bir robot!'

İngiliz futbolseverler dilekçe ve imza kampanyası başlatarak Manchester City'de oynayan Erling Haaland'ın Premier Lig'den ihraç edilmesini istedi.

15 Saat Önce
2022-10-07 17:28:57
'Haaland'ı yasaklayın, o bir robot!'

İngiltere'deki kampanyaya kısa süre içerisinde 2 milyon kişi ve takım arkadaşı Laporte tarafından desteklendi.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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İngiliz futbolseverler, Norveçli golcünün ligde yasaklanması için harekete geçti.

"HAALAND BİR ROBOT"

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İngiliz futbolseverler "Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli" şeklinde bir imza kampanyası başlattı.

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Kampanya, Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

LAPORTE DE KAMPANYAYA KATILDI

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İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.

Kaynak: SPORTbible, TRTHaber

 

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