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TIMETURK / SPOR / GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede? Muhtemel 11'ler nedir?

GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede? Muhtemel 11'ler nedir?

Spor Toto Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, GZT Giresunspor'un konuğu oluyor. GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede? Muhtemel 11ler nedir? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-02-12 14:10:35
GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede? Muhtemel 11'ler nedir?

Spor Toto Süperlig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile Fenerbahçe Çotonak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak olan maç, beINSports 1 kanalından naklen olarak takip edilebilecek. GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe oyuncu eksikliği ile mücadele ediyor. Maç cezası ve sakatlıklar sebebi ile Fenerbahçe 6 oyuncusu Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak, Ozan Tufan, Luiz Gustavo' bugün kullanamayacak. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır'da da problem kalmadı. Maçın başlama saatine doğru Altay'ın kalede görev alıp alamayacağı belli olacak.

GZT GİRESUN SPOR- FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

GZT GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Chiquinho, Sergio, Balde

FENERBAHÇE: Berke (Altay), Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Zajc, Sosa, Samuel, Mert Hakan, Valencia, Serdar Dursun .

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