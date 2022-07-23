Gustavo Henrique'nin menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Kulüpler görüşüyor

İsmi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoper Gustavo Henrique'nin menajerinden flaş açıklamalar geldi.

İsmi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoper Gustavo Henrique'nin menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Kim Min-Jae'nin transferine ramak kaldığı, Serdar Aziz'in sakatlanarak uzun süre oynamayacak olması ve Marcel Tisserand'ın da gitme ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler bu sezon takımın başına getirdiği Jorge Jesus ile başlayan harekatta Lincoln, Joao Pedro ve Bruma'yı kadrosuna katmış, deneyimli çalıştırıcının eski kulübü Flamengo'dan da Willian Arao ile sözleşime imzalamıştı. Kanarya'nın şimdiki hedefi ise Gustavo Henrique oldu. Sambacı oyuncu için kulübüyle gerçekleştirilen görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken menajeri de Damga'dan Burak Zihni'ye açıklamada bulundu.

Teklif yapıldı

Defansın yeni isimi olmasına kesin gözle bakılan Gustavo Henrique için kulübü Flamengo'ya 2.5 milyon euro teklifte bulunuldu. Öneriyi değerlendiren kırmızı siyahlı ekibin kısa sürede yanıt vermesi ve büyük ihtimalle de kabul etmesi bekleniyor.

Gustavo sabırsız

Brezilyalı oyuncunun menajeri de Damga'ya yaptığı açıklamada; "Kulüpler görüşüyor. Yarın biz de bir araya geleceğiz ve konuşacağız. Gustavo kendisini isteyen büyük bir takım olduğu için çok mutlu ve sabırsız. Transferin sonuçlanmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.