2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray'da transfer devam ediyor. Kadrosunu değişik mevkilere takviye yaparak güçlendiren Galatasaray son olarak Gustavo Assunçao ile anlaşmaya vardı. Transfer Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar Gustavo Assunçao kimdir? Assunçao hangi takımdan geldi? Assunçao kaç yaşında? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Gustavo Assunçao'nun hayatı...

2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray'da transfer devam ediyor. Kadrosunu değişik mevkilere takviye yaparak güçlendiren Galatasaray son olarak Gustavo Assunçao ile anlaşmaya vardı. Transfer Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar Gustavo Assunçao kimdir? Assunçao hangi takımdan geldi? Assunçao kaç yaşında? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Gustavo Assunçao'nun hayatı...

Galatasaray'da transferler peş peşe geliyor. Kadrosunu güçlendiren ve genç yeteneklere ağırlık vermeyi tercih eden Galatasaray'ın son transferi Gustavo Assunçao oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar yeni transfer Gustavo Assunçao'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki Assunçao hangi takımdan geldi? Assunçao kaç yaşında?

Gustavo Assunçao kimdir?

Gustavo Assunçao Portekiz ekibi Famalicao'dan Galatasaray'a transfer oldu. Transfer satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralama şeklinde oldu.

Gustavo Assunçao Brezilyalıdır.

Gustavo Assunçao 20 Mart 2000 yılında dünyaya geldi.

21 yaşında olan Assunçao Famalicão kulübünde orta saha pozisyonunda oynuyordu.

Gustavo Assunçao Brezilya'da doğdu.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu Galatasaray'a kiralık olarak geldi.

Gençliğini Porrtekiz ve İspanya'da geçiren Gustavo Assunçao 2016 yılında Brezilya 17 yaş altı milli futbol takımına çağrıldı.

Assunçao, Brezilyalı emekli futbolcu Paulo Assunção'nun oğludur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.