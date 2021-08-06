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TIMETURK / SPOR / Güreşçi Taha Akgül, bronz madalyanın sahibi

Güreşçi Taha Akgül, bronz madalyanın sahibi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

7 Saat Önce
2021-08-06 14:29:18
Güreşçi Taha Akgül, bronz madalyanın sahibi

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Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti.

Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

Rio 2020'de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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