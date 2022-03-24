Güney Kore - İran maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Kore kendi saha ve seyircisi önünde İran'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı olarak yayınlanacak mı?