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Güney Kore - İran maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
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TIMETURK / SPOR / Güney Kore - İran maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Güney Kore - İran maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Kore kendi saha ve seyircisi önünde İran'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı olarak yayınlanacak mı?

10 Dakika Önce
2022-03-24 10:31:35
Güney Kore - İran maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Kore kendi saha ve seyircisi önünde İran'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı olarak yayınlanacak mı?

Güney Kore - İran maçı 24 Mart Perşembe günü saat 14:00'da oynanacak.

Güney Kore - İran maçı canlı yayınlanacak mı?

Güney Kore - İran maçı Spor Smart 2 ve Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .

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