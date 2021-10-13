Gümüşhanespor - Karşıyaka canlı yayın!
TFF 3.Lig'de haftanın maçında Gümüşhanespor kendi sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. Bu karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
2021-10-13 11:32:01
TFF 3.Lig'in 8.haftasında Gümüşhanespor kendi sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Ağrıspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Gümüşhane, Orduspor'a karşı şok bir yenilgi alan İzmir ekibi Karşıyaka ile karşılaşıyor.
Gümüşhanespor - Karşıyaka maçı ne zaman?
Gümüşhanespor - Karşıyaka 13 Ekim Çarşamba günü Gümüşhane Stadı'nda saat 14:00'da başlayacak.
Gümüşhanespor - Karşıyaka maçının hakemi kim?
Gümüşhane Stadın'da oynanacak olan Gümüşhanespor - Karşıyaka maçını Serkan Pınar yönetecek.
Gümüşhanespor - Karşıyaka hangi kanalda?
Gümüşhanespor - Karşıyaka için henüz hiçbir televizyon kanalının yayınlayacağı açıklandı. Mücadelenin önemli anları dakika dakika anlatımlı olarak sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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