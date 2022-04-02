Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı? 3.Lig

3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan İçel İdman Yurdu, Gümüşhanespor'konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?