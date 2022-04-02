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TIMETURK / SPOR / Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı? 3.Lig

Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı? 3.Lig

3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan İçel İdman Yurdu, Gümüşhanespor'konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2022-04-02 11:48:39
Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı? 3.Lig

3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan İçel İdman Yurdu, Gümüşhanespor'konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman saat kaçta?

Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.

Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Gümüşhanespor - İçel İdman Yurdu maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından müsabakayı canlı yayınlanma ihtimali de bulunuyor. .

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