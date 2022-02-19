Gümüşhanespor - Ağrı 1970 Spor maçını canlı izle! Canlı

TFF 3.Lig'in 23.haftasında Gümüşhanespor kendi saha ve seyircisi önünde Ağrı 1970 Spor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?