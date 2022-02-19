Gümüşhanespor - Ağrı 1970 Spor maçını canlı izle! Canlı
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Gümüşhanespor kendi saha ve seyircisi önünde Ağrı 1970 Spor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-19 11:30:22
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Gümüşhanespor kendi saha ve seyircisi önünde Ağrı 1970 Spor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Gümüşhanespor - Ağrı 1970 Spor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Gümüşhanespor - Ağrı 1970 Spor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Gümüşhanespor - Ağrı 1970 Spor maçı TRT KURDİ'den canlı yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)