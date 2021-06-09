GS TV’den adaylara yayına çıkma şartı: 500 bin TL

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden olan Galatasaray seçimlere hazırlanırken sürpriz bir karar aldı. Galatasaray’da başkanlığa aday olan kişilerin kulüp TV’sine çıkmak için 500 bin TL ödemesi istendi.