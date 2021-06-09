GS TV’den adaylara yayına çıkma şartı: 500 bin TL
Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden olan Galatasaray seçimlere hazırlanırken sürpriz bir karar aldı. Galatasaray’da başkanlığa aday olan kişilerin kulüp TV’sine çıkmak için 500 bin TL ödemesi istendi.
Galatasaray, başkan adaylarının -kulübe 500 bin TL bağış yapmaları halinde- GS TV'de ve kulübün sosyal medya hesabında program yapabileceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir.
Başkan adaylarına saygıyla duyurulur."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)