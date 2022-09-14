Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Dünya Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçilerden Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo) bronz madalya elde ederken, Metehan Başar (97) ve Murat Fırat (67) sıkletlerinde beşinci sırayı aldı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla şampiyon oldu. Azerbaycan 118 puanla ikinciliği, Sırbistan da 110 puanla üçüncülüğü elde etti.

Grekoromen Milli Takımı, son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer almıştı. Milli takım, böylece 13 yıl sonra şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu: Bu çocukların hepsi aynı anda dünya şampiyonu olsa ben şaşırmam

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, grekoromen stilde takım halinde şampiyon olduklarına işaret ederek, "Haklı bir gururu yaşıyoruz. Zor bir iş başardık. Kısa bir sürede başardık. Avrupa Şampiyonası'nda 'Türk güreş tarihinde izler bırakacağız' demiştik. Rıza, Burhan ve adını sayamadığım birçok şampiyona güvenerek söylüyorduk. Bu çocukların hepsi aynı anda dünya şampiyonu olsa ben şaşırmam." diye konuştu.

Dünya şampiyonlukları ve madalyaları Türkiye'ye ve güreş camiasına armağan eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türk güreşi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu yolculuğuna devam edecek. Bundan önce bütün tarihi rekorları kırmış bir branşız. Biz sadece kendi kendimize yarışıyoruz. Rekorlarımızı egale ediyoruz. Rüya takımı tekrar yakalamak çok anlamlaydı. Güreştiğimiz dönemlerde sporcu olarak dünya şampiyonu olan takımın içindeydim. Bugün de dünya şampiyonu olan takımın başkanı olarak buradayım. Rıza ile takım arkadaşıydık. Gerçekten gurur duydum. 'İzlerken gurur duyacağınız, Türk güreşine yakışan mücadele olacak' demiştik. Bunu da Dünya Şampiyonası'nda gördünüz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bazıları 'Ruslar yok' dedi. Sırf başarımızı gölgelemek için bunu konuştular. Başarının tesadüf olmadığını bütün dünyaya ve Türkiye'ye gösterdik. Biz hiçbir şeyin mucize olmadığına inananlardanız. Bizim olmazsa olmazımız çalışmak. Rıza Kayaalp 5 kez dünya şampiyonu olmuşsa bu tesadüf değil, çalışmanın eseridir. Onunla ve tüm takımla gurur duyuyorum. Takım olduk, bu takım 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar böyle devam edecek."

Rıza Kayaalp: Elde edilmesi zor bir başarı

Beşinci kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, "Bize verilen emeğin karşılığını vermek en büyük hedefimiz. Devletimiz bize bir imkan sunuyor. Bu imkanı değerlendirip bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı söyletebilmek için çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun bunun bilinciyle her zaman hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampta sakatlık yaşadığını dile getiren Rıza, şöyle konuştu:

"Bu Dünya Şampiyonası'na da tabii ki altın madalya hedefiyle geldim. Kampta sakatlıklar yaşadım ama ben her zaman sakat da olsam çalışırım, hazırlanırım. Yeter ki bana çok zararı olmasın. Dediğimi yaptım, Allah'a şükürler olsun çıkıp aslanlar gibi maçlarımızı kazandık. Hem ben şampiyon oldum hem de 5 madalyayı ülkemize kazandırdık. İki şampiyonluk, üç bronz madalya Dünya Şampiyonası'nda elde edilmesi zor bir başarı. 2009'dan sonra da takım halinde tekrar şampiyon olduk. Allah tekrardan bize nasip etti. 13 yıl sonra tekrar takım halinde şampiyonluk kazandık. Bu da bizim için gurur verici oldu."

Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Burhan Akbudak ise "Güzel ilklere adım atıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalyayla rekor kırdık. 17. madalyayı ben almıştım, burada da ilk altın madalyayı aldım. Bunun gururunu yaşıyorum. Devletimi, milletimi seven Türk ferdi olarak burada Türk'ün gücünü göstermek için elimden geleni yaptım ve sonunda Allah'a şükürler osun hayalimize bir adım yaklaştık. İnşallah daha da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. AA .