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TIMETURK / SPOR / Granada Elche canlı izleme

Granada Elche canlı izleme

İspanya La Liga maçında Granada Elche karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Granada Elche maçını aşağıdaki canlı izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

37 Dakika Önce
2022-03-12 17:34:46
Granada Elche canlı izleme

İspanya La Liga maçında Granada Elche İngiltere İspanya La Liga mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda?

Mücadele Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Granada Elche maçını aşağıdaki canlı izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

GRANADA-ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 18:15' te başlayan müsabaka Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilir.

İşte Granada Elche maçı canlı izleyebileceğiniz link.

İşte Granada Elche maçı canlı izleyebileceğiniz link.

İşte Granada Elche maçı canlı izleyebileceğiniz link.

GRANADA ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER…

Granada: Luís Maximiano, Germán Sánchez, Carlos Neva, Víctor Díaz, Raúl Torrente, Luis Milla, Antonio Puertas, N. Petrović, Montoro, M. Uzuni, L. Suárez

Elche: Edgar Badia, E. Roco, Diego González, Barragán, J. Mojica, Raúl Guti, Tete Morente, Fidel, Omar Mascarell, L. Boyé, Pere Milla

GRANADA-ELCHE SAKAT VE CEZALILAR

Granada: Santiago Arias (Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Maxime Gonalons (Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Neyder Lozano (Sakatlık - Bacağı Kırık)

GRANADA-ELCHE İDDİA ORANLARI

Granada: 1.96

Beraberlik: 2.85

Elche: 2.90

2,5 gol üstü: 1.98

2,5 gol altı: 1.50

DİĞER BİLGİLER

-Elche ile LaLiga'da oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Granada (6G 3B), rakibi karşısında son mağlubiyetini Mart 1975'te deplasmanda aldı (1-2).

-Elche ile evinde oynadığı 12 LaLiga maçını kaybetmeyen Granada'nın (9G 3B) en üst ligdeki rakipleri arasında yenilmeden daha fazla ağırladığı bir takım yok (12; Sporting Gijon ile eşit).

-LaLiga'daki son iki maçını kaybeden Elche, bu sezon ligde üst üste üç karşılaşma kaybetmedi.

-Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Elche'den daha az şut çeken bir takım bulunmuyor (230).

-Bu sezon LaLiga'daki 22 maçında yedi gol atan Elche forveti Pere Milla, 2020/21'de toplam 32 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı (4 gol). (Tv100) .

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