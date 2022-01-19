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Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Göztepe kendi sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

15 Dakika Önce
2022-01-19 16:13:13
Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Göztepe kendi sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Göztepe - Sivasspor maçı 19 Ocak Çarşamba saat 17:00'da başlayacak.

Göztepe - Sivasspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Göztepe - Sivasspor maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .

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