Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 22.haftasında Göztepe kendi sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
2022-01-19 16:13:13
Süper Lig'in 22.haftasında Göztepe kendi sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
Göztepe - Sivasspor maçı 19 Ocak Çarşamba saat 17:00'da başlayacak.
Göztepe - Sivasspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Göztepe - Sivasspor maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)