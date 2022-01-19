Göztepe- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe'nin kaç puanı var? Sivasspor kaçıncı?

Bu hafta Sivasspor İzmir deplasmanına gitti. Futbolseverler iki takımın karşılaşmasını heyecanla beklerken maçta da heyecanlı anlar yaşandı. Karşılıklı gol düellosu yaşanan maç her iki takım için önemli bir puan avantajı sağlayacaktı. İşte Göztepespor-Sivasspor karşılaşmasının golleri ve maça dair ayrıntılar...

Bu hafta Sivasspor İzmir deplasmanına gitti. Futbolseverler iki takımın karşılaşmasını heyecanla beklerken maçta da heyecanlı anlar yaşandı. Karşılıklı gol düellosu yaşanan maç her iki takım için önemli bir puan avantajı sağlayacaktı. İşte Göztepespor-Sivasspor karşılaşmasının golleri ve maça dair ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez art arda 3. maçını kayıpsız geçti.

Maçın gol dakikaları

22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Henrique takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

80. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Obinna'nın pasında topla bir süre ilerleyen Adis Jahovic'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Göztepe kaç puanda?

Göztepe, ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Demir Gup Sivasspor'u da mağlup etti. Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip puanını 24'e çıkardı.

Sivasspor'un kaç puanı bulunuyor?

İlk yarının ilk 2 maçında mağlubiyeti bulunmayan ve 4 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise eksik bir kadroyla geldiği İzmir'de 30 puanda kaldı. .