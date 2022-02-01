Göztepe'nin yıldızı Obinna Nwobodo, AEK'ya mı transfer oluyor?
Göztepe'nin yıldız futbolcusu Obinna Nwobodo'ya Yunan ekibi AEK'tan teklif geldi.
2022-02-01 15:38:58
Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Obinna Nwobodo'ya talipler de çıkmaya başladı.
AEK TALİP OLDU!
Göztepe'nin Nijeryalı ön liberosu Obinna Nwobodo için AEK'dan sürpriz bir teklif geldi. Göztepe'nin Yunan kulübünden gelen teklif kabul etmediği belirtildi.
Obinna Nwobodo'nun Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK: TİMETÜRK .
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