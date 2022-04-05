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TIMETURK / SPOR / Göztepe Kulübünden Abramovich açıklaması

Göztepe Kulübünden Abramovich açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich’e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

1 Saat Önce
2022-04-05 21:25:44
Göztepe Kulübünden Abramovich açıklaması

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, “Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız” dedi. DHA .

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