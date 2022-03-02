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TIMETURK / SPOR / Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları

Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları

Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmaları başladı. Milyonlarca futbolsever Göztepe ve Kasımpaşa karşılaşmalarını merak ediyor. Peki ama Göztepe Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen karşılaşma Göztepe Kasımpaşa maçı...

3 Saat Önce
2022-03-02 12:42:13
Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmaları başladı. Milyonlarca futbolsever Göztepe ve Kasımpaşa karşılaşmalarını merak ediyor. Peki ama Göztepe Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen karşılaşma Göztepe Kasımpaşa maçı...

Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Göztepe Kasımpaşa karşılaşması 5 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İzmir'de gerçekleşecek olan karşılaşma Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

Göztepe Kasımpaşa maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Göztepe Kasımpaşa maçı karşılaşmalarında görev alacak hakemler henüz belirlenmedi. Aynı şekilde muhtemel ilk 11'leri de maça yakın belli olacaktır.

Bilgileerin aktarılmasının ardından haberimiz güncellenecektir. .

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