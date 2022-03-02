Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları

Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmaları başladı. Milyonlarca futbolsever Göztepe ve Kasımpaşa karşılaşmalarını merak ediyor. Peki ama Göztepe Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen karşılaşma Göztepe Kasımpaşa maçı...