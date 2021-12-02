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TIMETURK / SPOR / Göztepe - Kahta 02 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Göztepe - Kahta 02 Spor karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-02 13:53:43
Göztepe - Kahta 02 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Göztepe - Kahta 02 Spor karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Göztepe ile Kahta 02 Spor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türk Telekom Reklamı

GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı 2 Aralık Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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