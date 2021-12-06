Göztepe- Gaziantep FK maçı kaç kaç? İşte takımların ilk 11'leri ve ilk yarı sonucu

Göztepe- Gaziantep FK maçının ilk yarısı bitti. Maçta 2 gol var. Göztepe'nin son golü 45 artı 6'da geldi.

Göztepe, bu akşam kendi evinde Gaziantep FK takımını ağırlıyor. Maçın ilk yarısında iki gol var. Maçta ilk yarı tamamlandı.

İlk yarıda iki gol Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepeli taraftarlar tribünden takımlarına destek verdi.

Ligde toparlanma mücadelesi veren Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ümit Öztürk görev aldı.

Lig'de rakibiyle 5. kez karşılaşmakta olan Göztepe, 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan İzmir ekibi kendi kalesinde 6 gol gördü.

İşte takımların ilk 11'leri

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko

11 puan ve averajla 18.durumdaki Göztepe, ligde galip gelemediği son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İç sahada da 5 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Göztepe-Gaziantep FK karşılaşması ilk yarı

Maçın ilk yarısında Göztepe'nin 2 isabetli şutu varken Gaziantep'in 1 isabetli şutu var.

Topa sahip olma yönünden ilk yarıda Göztepe'nin rakibine karşı yüzde 51'e karşı yüzde 497luk orana sahip.

Maçın 39'unca dakikasında penaltıdan golü bulan Göztepe ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 üstünlükle tamamladı.

İlkyarı 45 artı 6'da Jahovic Adia maçı penaltı golü ile 2-0 yaparak Göztepe'yi 2 farklı skora taşıdı.

Kaç sarı kart var?

Maçın ilk yarısında Göztepeli oyuncular 2 sarı kart görürken Gaziantep FK 1 sarı kart aldı.Göztepe'de Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.