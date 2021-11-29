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Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14.hafta maçında Göztepe evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

31 Dakika Önce
2021-11-29 17:53:25
Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftasının kapanış maçında İzmir ekibi Göztepe kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.

FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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