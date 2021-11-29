Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14.hafta maçında Göztepe evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
2021-11-29 17:53:25
Süper Lig'in 14.haftasının kapanış maçında İzmir ekibi Göztepe kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.
FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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