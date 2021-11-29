Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14.hafta maçında Göztepe evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 14.haftasının kapanış maçında İzmir ekibi Göztepe kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.

FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.