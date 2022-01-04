Göztepe'den ayrılan futbolcu kim? Göztepe ilk yarıyı kaçıncı bitirdi? Göztepe'nin kaç puanı var?

İzmir ekibi Göztepe'de yeni gelişme. Göztepe hangi isimle yollarını ayırdı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de neler oluyor? İzmir ekibi Göztepe'de yeni gelişme... Göztepe hangi isimle yollarını ayırdı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Macar kaleci Balazs Megyeri'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Göztepe hangi açıklamayı yaptı?

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Balazs Megyeri kimdir?

Göztepe takımında file bekçisi olarak görev alan Balazs Megyeri, 31 Mart 1990 doğumlu. 188 cm boyunda ve 88 kilo. Megyeri, Sağ ayağını kullanmakta. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Balazs Megyeri, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü.

Göztepe puan durumu

Ligde 19. sırada bulunan Göztepe 14 puana sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.