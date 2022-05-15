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Göztepe - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 37.haftasında Göztepe kendi saha ve taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde taraftarlar arama motorlarından bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-05-15 13:32:55
Göztepe - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 37.haftasında Göztepe kendi saha ve taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde taraftarlar arama motorlarından bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Göztepe - Beşiktaş maçı hangi gün ve saatte?

Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.

Göztepe - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'i

Göztepe: Arda, Kerim, Mihojevic, Arslanagic, Berkan, Halil, Rudi, Atakan, Yalçın, Tijanic, Di Santo

Beşiktaş: Emre, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Josef, Kenan, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 37.haftasında Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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