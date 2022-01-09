Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 20.haftasında Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan izlenebilecek?