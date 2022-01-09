Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 20.haftasında Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan izlenebilecek?
2022-01-09 13:16:25
Süper Lig'in 20.haftasında Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan izlenebilecek?
Göztepe - Antalyaspor maçı bugün saaat 16:00'da oynanacak.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?
Göztepe - Antalyaspor maçı beIN Sports HD 2 ekranlarından izlenebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)