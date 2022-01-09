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Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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TIMETURK / SPOR / Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 20.haftasında Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan izlenebilecek?

2 Saat Önce
2022-01-09 13:16:25
Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 20.haftasında Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan izlenebilecek?

Göztepe - Antalyaspor maçı bugün saaat 16:00'da oynanacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Göztepe - Antalyaspor maçı beIN Sports HD 2 ekranlarından izlenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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