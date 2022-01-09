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TIMETURK / SPOR / Göztepe-Antalyaspor maç sonucu I Göztepe kaçıncı? Antalya'nın kaç puanı var?

Göztepe-Antalyaspor maç sonucu I Göztepe kaçıncı? Antalya'nın kaç puanı var?

Bu hafta İzmir ekibi Göztepe, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Konuk ekip maça ağırlığını koydu.

1 Saat Önce
2022-01-09 19:33:33
Göztepe-Antalyaspor maç sonucu I Göztepe kaçıncı? Antalya'nın kaç puanı var?

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşılaştı.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Göztepe, Ndiaye'nin 3 gol atarak hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın gol dakikaları

22'nci dakikada Göztepe öne geçti. Atınç, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
51'inci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Penaltıyı kullanar N'Diaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
60'ıncı dakikada N'Diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
78'inci dakikada N'Diaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı: 4-0.

Göztepe kaç puanda?

16. sırada yer alan Göztepe puanını 18'e yükseltti

Antalyaspor'un puanı kaç?

15. sırada bulunan Antalyaspor 22 puanda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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