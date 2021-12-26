Göztepe-Adanademirspor maçı kaç kaç bitti?
Göztepe-Adanademirspor maçı ne oldu? Göztepe'nin kaç puanı var? Adanademirspor'un kaç puanı var? Maçın önemli anları
2021-12-26 20:09:28
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, 1-1 berabere kaldı.
Göztepe'nin kaç puanı var?
Ligde 19. sırada ve 15 puanı var.
Adanademirspor'un kaç puanı var?
Ligde 6. sırada ve 30 puanı bulunuyor
Maçın önemli anları
Karşılaşmanın 16. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
78. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Obinna topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Rassoul'e geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
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