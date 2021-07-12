Görüşmelere başlandı! Hatayspor'dan Ruddock Mpanzu hamlesi

Hatayaspor, Kongolu Ruddock Mpanzu için girişimlere başladı.

Bu sezon kadrosuna Lobjanidze, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe ve Mehdi Boudjemaa'nın yanısıra birkaç daha transfer yaparak hareketli bir dönem geçiren Hatayspor'da transfer girişimleri sürüyor.

Bordo beyazlılarda devam eden harekatın son adayı ise İngiltere'den oldu. Luton Town'da forma giyen ve istikrarı ile dikkat çeken Pelly-Ruddock Mpanzu'yu isteyen Akdeniz temsilcisi, ilk görüşmeyi gerçekleştirip teklifini de sundu.

Gazete Damga

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.